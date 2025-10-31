ユーロ圏１０年債利回り格差仏７８、伊７５ｂｐ安定した推移続く ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:26時点）（%） ドイツ2.649 フランス3.427（+78） イタリア3.398（+75） スペイン3.155（+51） オランダ2.801（+15） ギリシャ3.277（+63） ポルトガル3.011（+36） ベルギー3.174（+53） オーストリア2.942（+29） アイルラン