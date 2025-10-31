俳優の松尾諭（49）が31日、TOKYOMX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演。「俳優界のドン」に俳優・岡田准一（44）の名前を挙げた。番組内で俳優界の「ドン」は誰かという話題になり、松尾は「僕が個人的に“これはもう、もはやドンなんじゃないかな”と思うのは、岡田准一くん」と回答した。岡田がプロデュースするNetflixドラマ「イクサガミ」に触れ、「凄いキャストなんですよ。主演クラスが50人くらい出てきま