素材大手の日本ガイシは３１日、蓄電池のナトリウム硫黄電池（ＮＡＳ電池）の製造・販売から撤退すると発表した。ＮＡＳ電池は大容量と長寿命が特長で、再生可能エネルギーの安定供給などに貢献できることから、自社開発の独自製品として展開してきた。ただ、需要が拡大せず、原材料費高騰の影響もあって撤退を決めた。撤退に伴い、２０２６年３月期連結決算に約１８０億円の特別損失を計上する。日本ガイシは１９８４年、東