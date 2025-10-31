ストレイテナーが2023年、結成25周年とメジャーデビュー20周年を同時に迎え、3度目となる日本武道館公演を成功させてから3年を経て、自身の音楽性をさらにアップデイトしたことは、集大成とも言える12thアルバム『The Ordinary Road』以来、1年ぶりのリリースとなる最新EP『Next Chapter EP』について語るホリエの言葉からも窺える。◆ストレイテナー 画像ホリエアツシ(Vo, G, Key)、ナカヤマシンペイ(Dr)、日向秀和(B)、大山純(G)