神奈川県の小田原競輪場では１１月に２週連続Ｇ３を開催。開設７６周年記念「北条早雲杯争奪戦」が６〜９日に、また「第１３回施設整備等協賛競輪ＮＯＫＥＩＲＩＮ，ＮＯＬＩＦＥＣＵＰ」が１３〜１６日に行われる。このＰＲのため小田原市公営事業部の高橋万明部長ら関係者が３１日、同競輪場の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに出演しているオダワライダーと江藤みきさんを伴い、東京都江東区のデイリースポーツを訪れ