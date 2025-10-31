2025年もイルミネーションの季節がやってきました。 大分県大分市のパークプレイス大分で、11月からクリスマスのイルミネーションが始まるのを前に、31日は試験点灯が行われています。 ◆TOS甲斐菜々子記者大分市のパークプレイス大分です。 あたりは一足早くクリスマスモードとなっています。 私がいるのは1階のセンターステージでこちらでは高さ12メートルのモニュメントが