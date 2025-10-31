通販大手アスクルは、サイバー攻撃による個人情報の流出を確認しました。アスクルは10月19日に発生した身代金要求型ウイルス＝ランサムウェアへの感染で、顧客の個人情報などの流出を確認したと発表しました。流出したのは、法人向けの「ASKUL」や個人向けの「LOHACO」などの取引先の企業名や顧客の氏名、メールアドレスや電話番号などです。このほかの情報についても流出している可能性があるとしていて、引き続き調査を進めるこ