吉井和哉が、日本テレビ系 火曜プラチナイト ドラマDEEP『そこから先は地獄』主題歌である「甘い吐息を震わせて」MVを11月4日20時に公開することを発表した。◆吉井和哉 動画今回のMVは、2005年の「CALL ME」以来20年ぶりに、竹内スグル監督とタッグを組んで制作された。竹内監督は、他にTHE YELLOW MONKEY「パール」、吉井和哉「トブヨウニ」のMVや2019年に吉井が出演した「サッポロ本格辛口」CM を手掛けた、吉井和哉にとって重