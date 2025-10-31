「ジャングル大帝コラボのミニ財布」が11月3日にクアトロガッツ公式HPにて発売される。 【写真】「ジャングル大帝コラボのミニ財布」を見る 手塚治虫『ジャングル大帝』（講談社）は父・パンジャ、息子・レオ、孫・ルネへと続く三代の物語。レオは、人間に育てられた白いライオンの子。やがてジャングルに帰り、仲間と向き合いながら「王」として成長していく。帽子や旗に描かれた横顔は、挑む姿勢と誇りの象徴としてファン