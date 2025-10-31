PIERROTが、2025年5月に神奈川・Kアリーナ横浜で開催したワンマンライブ＜PIERROT「LASTCIRCUS」＞の模様を収録したLIVE Blu-ray & DVDを12月18日に発売する。このリリースに先駆けて、12月12日、13日の2日間、全国各地の映画館にて先行上映会の開催が決定した。2025年2月、約10年ぶりとなるワンマンライブ＜END OF THE WORLD LINE＞を開催したPIERROTは、それに続く公演として＜LASTCIRCUS＞を5月17日・18日の2日間にわたり開