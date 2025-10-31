山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。10月30日（木）に放送された同番組には、スタジオゲストとしてジェジュンが初出演。自身の“浮気”経験をあけすけに語るジェジュンに、山里と鈴木は翻弄されっぱなしで…。【映像】「今すごい話を聞いてる…」MCも焦るジェジュンの告白今回のテーマは「女性の浮気」。20〜40代の男女の約3人に1人が浮気していると