日本取引所が公表したオプション手口情報によると、31日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 192( 172) ソシエテジェネラル証券26(26) 楽天証券25(25) ビーオブエー証券25(