雨穴『変な地図』（双葉社）が10月31日に発売された。 【写真】オレンジ色に染まる「特大考察マップ」に注目 覆面ホラー作家・雨穴による2年ぶりとなる最新作『変な地図』。異例の「初版20万部」に加え、発売前にもかかわらずAmazon・楽天ブックスで「ダブル1位」を獲得するなど、早くも大きな話題となっている。 世界中で『変な家』『変な絵』が累計700万部を突破した世界的ミリオンセラー作家・雨穴の最新