【漫画】本編を読む『ほかの子と、ほかの親と、比べてしまう自分をやめたい』（むぴー/KADOKAWA）。このタイトルを聞いて、思わずドキッとした人は多いのではないだろうか。本作は子育てに向き合う母親が抱える悩みを等身大で描いた作品である。子育て世代が多いベッドタウン・あさひが丘に暮らす3人の母親たち。2歳の息子を育てるワーキングマザーのちさとは、子どもの発育に不安を抱える。専業主婦のみさは、社会とのつながり