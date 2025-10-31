SUPER BEAVERが、ストリートファッションでも人気スポーツブランド・PUMAのコラボレーションとして、オリジナルのトラックジャケット&パンツを受注販売することを発表した。◆SUPER BEAVER 画像「SUPER BEAVER」のアイコンである“ビーバー”を、全体に散りばめた総柄デザインが印象的で、シンプルながら存在感のある、唯一無二のオリジナルアイテムとなっており、細部のデザインや色味まで、メンバー自身がこだわって監修した