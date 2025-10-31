Tani Yuukiが、3年ぶりに「THE FIRST TAKE」に登場した。◆Tani Yuuki 動画第606回である「THE FIRST TAKE」で今回披露するのは、2022年にシングルカットし配信リリースされ、ストリーミングは累計1億回再生、MVは3000万回再生を突破した「おかえり」だ。“おかえり”という一言に込められた安心感と愛情を日常的でシンプルな言葉で紡ぐ本楽曲を、ギター2本のアコースティックアレンジにて一発撮りでパフォーマンス。◆