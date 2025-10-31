上新電機は、顧客の利便性向上を目的として、正午12時までに注文された「冷蔵庫・洗濯機」を即日配達する新サービスをJoshin webショップで10月27日に開始した。●急な故障で困っても、迅速に商品を届けてセッティングこれによって、急な故障などで急ぎの顧客にも、迅速に商品を配達・セッティング（設置）することが可能となる。対応エリアは、大阪府、兵庫県（神戸市・芦屋市・西宮市・伊丹市・宝塚市・尼崎市・川西市の対