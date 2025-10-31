静岡県伊東市の田久保真紀市長、涙の失職決定です。きょう開かれた伊東市議会の臨時会。補正予算案などが審議された後、田久保市長に対する2度目の不信任決議案が提出されました。市議「市議会を解散するという大義なき判断」「暴君の所業」「悪あがきであるともいえ、滑稽でしかない」不信任案は賛成19、反対1の賛成多数で可決し、田久保市長はきょうをもって失職することが決まりました。学歴詐称疑惑をめぐり、市長との対立が続