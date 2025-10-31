「３０分前に家族３人を殺した」１０月３１日午前１１時半すぎ、札幌・北警察署を訪れ、犯行をほのめかした４０代の男性。警察官が住宅に駆けつけ、男性１人、女性２人が１階で倒れているのを発見しました。現場は札幌市北区新琴似６条１２丁目の２階建ての住宅です。（吉岡記者）「閑静な住宅街にある現場は規制線が張られ、緊迫感が漂っています」警察によりますと、３人はいずれも成人で、全員意識がない状態で搬送され、死亡が