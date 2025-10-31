トーシンホールディングス [東証Ｓ] が10月31日大引け後(18:30)に決算を発表。25年4月期の連結経常損益は3100万円の赤字(前の期は2億8400万円の黒字)に転落した。なお、26年4月期の業績見通しは開示しなかった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(4Q)の連結経常損益は1億6500万円の赤字(前年同期は1億6300万円の黒字)に転落し、売上営業損益率は前年同期の3.8％→-3.0