発生からまもなく26年の未解決事件に進展がありました。1999年11月に名古屋市西区で起きた主婦殺人事件で容疑者が逮捕されました。この事件は1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）が刃物で殺害されました。この事件で警察はのべ10万人近い捜査員を動員していましたが、愛知県警は容疑者を逮捕しました。殺された高羽奈美子さんの夫・悟さんは事件の風化を防ごうと現場のアパートを借り続けてい