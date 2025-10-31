ロックフェス＜中津川 WILD WOOD＞の東京版として、新たな音楽イベント＜WILD WOOD TOKYO 2025＞が11月6日、東京 渋谷・LINE CUBE SHIBUYAで開催される。同イベントに出演予定だったGLIM SPANKYが松尾レミ(Vo)の体調不良のため出演をキャンセル。新たなタイムテーブルが発表となった。GLIM SPANKYの出演キャンセルに伴い、同イベントはレトロリロンと神はサイコロを振らないのツーマンに変更となる。それぞれロングセットでのパフ