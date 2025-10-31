俳優・寛一郎（29）が、31日放送のNHK「午後LIVEニュースーン」（月〜金曜後3・10）にVTR出演し、目指す俳優像について語った。17年に映画「心が叫びたがってるんだ。」で俳優デビューした。今年は大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」に富本豊前太夫役で出演。連続テレビ小説「ばけばけ」では、ヒロインのトキ（郄石あかり）の夫・銀二郎を熱演している。番組のインタビューでは、そんな寛一郎の素顔に迫った。