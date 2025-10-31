さきほど発表されたコメの平均価格は8週連続で4000円台となり、最高値に迫っています。「国産米」の高止まりが続くなか、民間企業によるコメの輸入が急増しています。熱々のからあげに、たっぷり詰められていくおコメ。すべてワンコイン以下で買える驚きの安さが「売り」の弁当店です。「350円、安い。味もおいしいし、ありがたい」「ごはんもちゃんと普通に入っていて、お得感がある」コメ価格の高止まりが続くなか、なぜ、こんな