俳優の瀬戸朝香さんが自身のインスタグラムで、留学中の子どもたちに会った英国からの帰途の様子を投稿しています。 【写真を見る】【 瀬戸朝香 】英国でしみじみ留学の子どもたちと会い感慨 “逢うたびに驚くくらい成長” 自身も “すべき事頑張るぞ” 瀬戸さんは、夕闇迫る空港でのたたずまいの写真を複数投稿。「限られた時間の中で子供達とLONDONの街を歩き」「他愛もない会話をして 笑笑」と思い返す表情は、少々