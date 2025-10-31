災害即応部隊のために開発中の車両？日本自動車連盟（JAF）は、2025年10月29日から開催されている「ジャパンモビリティショー（JMS）2025」において、開発中の災害支援車を初公開しました。【災害現場に即到着!!】これが、JAFの災害支援車です（写真）この車両は屋内展示会での初出展となるもので、2025年に設立された災害即応チーム「JAF-FAST（ジャフ・ファスト）」が運用する災害派遣用車両です。JAF-FASTは、2024年に発