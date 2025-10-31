全日本スキー連盟の創立100周年記念式典に出席した原田雅彦会長。右は猪谷千春さん＝31日、東京都港区全日本スキー連盟（SAJ）は31日、東京都内で創立100周年記念式典を開催し、新たに定めた「さあ雪ましょう」とのスローガンを発表した。1998年長野冬季五輪でジャンプ団体金メダルの原田雅彦会長は「新たな未来へのスタート。みんなの笑顔が雪山から日本中に行き渡るように、という思いを込めた」と説明した。連盟のロゴも一