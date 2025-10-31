韓国を訪問中の高市総理が先ほど、中国の習近平国家主席と就任後初めて首脳会談を行いました。中国としては今回、高市総理と会談を行った背景に何があったのでしょうか？北京支局の立山さん。習近平国家主席は初対面となる高市総理を笑顔で迎えました。中国習近平 国家主席「中日関係を長期的、健全的かつ安定的に発展させることは、両国国民と国際社会の普遍的な期待にそうものです」習近平国家主席は「高市総理が就任後、