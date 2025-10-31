JR北海道は31日、利用が低迷し「単独では維持困難」とする地方路線8区間の2024年度の収支を公表した。いずれも赤字だったが、4区間は昨年策定した改善計画の目標である、新型コロナウイルス感染拡大前の17年度実績を上回った。目標に届かなかった4区間は、施設の維持や修繕費用などが増加したことが影響した。石北線（旭川―網走）は49億9千万円の赤字で、目標を7億5千万円下回った。達成した4区間は根室線（滝川―富良野）