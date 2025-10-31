星野源が、ニューアルバム『Gen』に収録されている楽曲「Memories (feat. UMI, Camilo)」のミュージックビデオを11月3日21時に公開することを発表した。MVには星野、UMI、Camiloが出演しており、撮影時の3人の姿を収めた写真も公開された。星野がプロデュースする本楽曲は、星野の友人であるアメリカのシンガーソングライター・UMI、そしてコロンビアのシンガーソングライター・Camiloをフィーチャーし、日本語・英語・スペイン語