秋篠宮ご夫妻は３１日、東京都豊島区で開かれた第６４回農林水産祭「実りのフェスティバル」を視察された。会場には今年の新米や旬の果物、乳製品などが並び、ご夫妻は国産の水出し緑茶を試飲された。富山県の担当者が、氷見市特産のブリが昨冬は豊漁だったと説明すると、ご夫妻は「良かったですね」と喜ばれていた。