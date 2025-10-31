11月8日・9日に開催される＜LUNATIC FEST. 2025＞と連動した特別番組「LUNATIC FEST. 2025 × ニコ生33時間生放送 SP 〜出演アーティストインタビュー&会場レポート〜」が、「ニコニコ生放送」で11月8日10時30分から9日20時まで約33時間にわたり放送される。番組では、フェス会場のバックステージから、出演アーティストのライブ出演直前・直後のインタビューのほか、LUNA SEAのRYUICHI のものまねなどで知られるタレントのた