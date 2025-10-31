ロジクールは、独自のソーラー充電技術を搭載したワイヤレスキーボード「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」を2025年11月27日（木）に発売します。ロジクールオンラインストアでの販売価格は1万6390円（税込）。 「Signature Slim Solar+ K980 ソーラー充電 キーボード」 記事のポイント 独自のソーラー充電技術を搭載し、満充電時で約4か月使用できるワイヤレスキーボード。充電をし忘れる心配がな