今季の学生３大駅伝第２戦、全日本大学駅伝は１１月２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート、三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴールの８区間１０６・８キロで行われる。１〜８区と補欠５人の区間登録が３１日、発表され、２年ぶりの王座奪還と最多１７度目の優勝を狙う駒大は、５０００メートルの屋内日本記録を持つエース・佐藤圭汰（４年）をエース区間の７区、主将の山川拓馬（４年）を３年連続８区に配置した。主力の伊藤蒼