地域猫写真展（入場無料）11月1日から3日まで 午前10時～午後5時百花プラザ（岡山・東区西大寺南） 地域住民が協力して見守る「地域猫」をテーマにした写真展が2025年11月1日から岡山市で始まります。 （服部佳弘さん）「この子は香川県の島の猫で、はなぐろ君といって、他の猫3匹分ぐらいある……」 地域猫の活動に携わりながら撮影している、服部佳弘さんと宮本祐希さんの写真展です。 写真