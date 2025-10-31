ポップ界のレジェンド、マイケル・ジャクソンさんの遺族は、伝記映画『マイケル』のプレミア上映が、故人が生前に５０公演を予定していたロンドンのＯ２アリーナで開催されることを強く望んでいるという。 【写真】在りし日のマイケル・ジャクソンさんとバブルス マイケルさんは２００９年６月、Ｏ２アリーナでの「ＴＨＩＳＩＳＩＴ」レジデンシー公演の初日を迎える１８日前に亡くなった。遺族は、マ