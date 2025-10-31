甘栗×なると金時×紅あずま 秋のご褒美ねこねこ食パン新登場 秋が深まると、恋しくなるのがほっくり系の味わい。 そんな季節にぴったりな限定商品「ねこねこ食パン 栗とサツマイモ」が「ねこねこ食パン」取り扱い店舗で11月1日(土)より登場。 名古屋に本社を置く「オールハーツ・カンパニー」が手がける人気ブランド「ねこねこ」から届いた、まるでスイーツのような食パンです！ この記事では、ねこ