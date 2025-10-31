かつて「浪速のエリカ様」と呼ばれた元衆院議員でタレント・上西小百合（42）が31日に自身のX（旧ツイッター）を更新。高市早苗首相の外交に一部で批判が寄せられている件について言及した。高市首相は日米首脳会談のため来日したトランプ大統領と距離を縮めたが、その“親密”さに一部で批判の声が上がっていた。上西はこれに「SNSでは高市総理に一部の女優さんや女性議員達が“媚びてのし上がったのか”とか強烈な批判をな