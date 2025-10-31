愛知県警が回収した玩具拳銃の「リアルギミックミニリボルバー」＝10月30日、愛知県警本部本物の拳銃と同様の殺傷能力がある「玩具拳銃」の摘発が全国で相次いでいる。所持すると銃刀法に抵触するものもあり、愛知県警は10月までの半年間に計157丁を回収した。一方、警察庁が7月に新たに回収対象とした「リアルギミックミニリボルバー」は、ゲームセンターの景品などとして流通し、県内で600丁近くが今も未回収の可能性がある。