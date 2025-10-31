いわき信用組合の金成茂理事長は31日、福島県いわき市で記者会見し「高いコンプライアンス意識を持って経営に当たるべき役員らによる不祥事を深く反省し、多大なご迷惑とご心配をかけたことを深くおわびする」と謝罪した。