将棋の藤井聡太竜王（名人、王位、棋聖、棋王、王将、23）に佐々木勇気八段（31）が挑戦する第38期竜王戦七番勝負が10月31日、京都市の「総本山 仁和寺」で第3局1日目の対局を行い、佐々木八段が50手目を封じて指し掛けとした。あす11月1日午前9時頃に封じ手を開封し、対局が再開される。【映像】第3局 封じ手の瞬間世界遺産・仁和寺を舞台に争われている第3局。シリーズは藤井竜王が開幕2連勝で快走しており、防衛5連覇で達成