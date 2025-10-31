ワールドシリーズ連覇を目指し戦うドジャースはブルージェイズに2勝3敗と崖っぷちに立たされています。2024年の王者はどのように勝ち上がったのでしょうか。ドジャースは98勝64敗で全30球団トップの勝率で勝ち上がりました。ポストシーズンは地区シリーズから参戦。パドレスと2勝2敗で迎えた最終戦で、先発にドジャースは山本由伸投手、パドレスはダルビッシュ有投手とポストシーズン初の日本人投手のマッチアップとなりました。山