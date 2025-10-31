金沢市弥生にある市営陸上競技場は31日、開場して100周年を迎えました。この歴史的な競技場を金沢市は「スポーツ遺産」に認定し、貴重な資料の展示も始まりました。100年の歴史を刻んだ「金沢市営陸上競技場」。全国で2番目に古いこの競技場を金沢市は、スポーツの発展に大きく貢献したとして、市の「スポーツ遺産」に認定しました。金沢市総合体育館では、歴史を知ることができる特設コーナーが設けられています。市営陸上競技場