車内で薬の調剤や供給ができる特殊車両、「モバイルファーマシー」が北陸3県で初めて石川県薬剤師会に導入されました。能登半島地震でも活躍した「移動する薬局」、関係者は「全国の災害にかけつけ恩返ししたい」と意気込みます。牛田和希キャスター「被災地で活躍するモバイルファーマシー。車内には薬局で見るような棚や薬を分ける分包機、薬剤師も乗車しています」石川県庁でお披露目された「移動する薬局」＝モバイルファーマ