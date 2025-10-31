福本莉子とジェシー(SixTONES)の共演で、はつはるによる人気漫画を実写化した映画「お嬢と番犬くん」。「ももいろそらを」で注目され、「恋は光」で高い評価を得た小林啓一が監督を務めた。幼い頃に両親を亡くした瀬名垣一咲(福本)は、唯一の肉親である祖父・太助(杉本哲太)に引き取られて育ち、高校入学を目前に控えていた。そんな一咲の悩みは、極道一家の孫娘であるがために常に孤立し、友達ができなかったこと。そんなトラウマ