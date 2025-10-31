山形県では、急速に発達する低気圧の影響により、１１月１日は大雨となる所がある見込みです。１１月１日未明から夜遅くにかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒してください。庄内の海上では、１１月１日明け方から昼前にかけて、西よりの強い風に注意・警戒してください。また、落雷や突風、ひょうにも注意が必要です。 ［気象概況］１１月１日にかけて、前線を伴った低気圧が急速に発達しなが