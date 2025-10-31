アストロロジー・ライター、Sayaの12星座占い。西洋占星術であなたの1カ月の頑張りを振り返り、次の月に向けたアドバイスを贈ります。おひつじ座（3月21日〜4月19日生まれ）10月は何といっても、7日におひつじ座の満月がありました。「こうしたい」という意思が強く出てきた人も多いでしょう。そんなあなたの個性に周囲の人はハッとし、改めて魅力を感じたはずです。ただ、この日からは思考を司る水星が「潜在意識」のエリアに。こ