クマローソンは31日、各地でクマの出没や被害が拡大していることを受け、クマを店舗に寄せつけない対策などのマニュアルを策定し、九州と沖縄を除く計約1万3千店舗に周知した。北海道や東北などクマが出没したエリアの約100店舗にはクマ撃退スプレーを先行して配布する。店舗の近くにクマが出没した場合、自治体の指示に従って時短営業や休業としたり、自動ドアを手動に切り替えたりする。クマを呼び寄せるのを防ぐため、家庭