インターファクス通信によると、ロシア政府は３１日、ミハイル・ミシュスチン首相が１１月３〜４日の日程で中国を訪問すると発表した。ミシュスチン氏は３日に浙江省杭州市で李強（リーチャン）首相と、４日に北京で習近平（シージンピン）国家主席とそれぞれ会談する予定だ。発表によると、両国は貿易や経済などの協力強化のほか、エネルギーなどの分野における共同プロジェクトの推進を議論する見通し。ミシュスチン氏は、