時速５００キロ走行時の車内、振動も少なく、立って移動もできるＪＲ東海は３０日、山梨県都留市の山梨実験センターで、リニア中央新幹線の開業時を想定した新型試験車両「Ｍ１０」を報道陣に初公開した。新車両は、トンネル内を走る区間が長いため、より快適に過ごせるよう閉塞（へいそく）感を低減させる工夫を随所に施した。客室の天井には走行時の音を吸収させるため、白い膜を張り、そこにプロジェクターで映像を投映。